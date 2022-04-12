Родичі окупантів чекають їх у РФ з награбованими речами: СБУ перехопила нову розмову

Родичі російських військових чекають їх вдома не з перемогою, а награбованими цінностями та побутовими речами. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України.

За даними СБУ, російська армія називає мародерство в Україні так званою “спецоперацією із зачистки будинків”.

На записі можна почути, що деякі російські військові приймають замовлення на награбовані речі, як перед походом до магазину або супермаркету.

– Як ось цей “герой”: зателефонував своєму батьку прямо з будинку, який грабував. Порадував батька-рибалку, що потрапив до оселі “багатого риболова”, – зазначили у СБУ.

Коли родич російського військового почув перелік фірм виробників рибальського спорядження, аж розхвилювався.

– Нічого собі! Ти знаєш, скільки коштують ті воблери, які я купував за 800 рублів? Зараз за 2 тис. лежать, – заявив батько загарбника.

Коли він дізнався, що у будинку риболова чимало такого добра, то почав наставляти сина, щоб він брав все, що там знайдеться. Проте попередив російського солдата, щоб той був обережним, інакше йому “припишуть мародерство”.

– Але дивись лише обережно, щоб вам не приписали мародерство. Це начебто трофей, але щоб вас ніхто не фотографував, – сказав його батько.

У СБУ наголосили, що Збройні сили України точно не фотографуватимуть російських окупантів, проте знищуватимуть у бою за воєнні злочини, які ті вчиняють на території нашої держави.