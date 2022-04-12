Украинцы подали 66 тыс. заявок о поврежденном имуществе через приложение Дія

Через мобильное приложение Дія уже зарегистрировано 66 тыс. заявок от граждан Украины о поврежденном или уничтоженном имуществе. Сейчас украинское руководство разрабатывает подход к приоритету предоставления жилья и трудоустройству временно перемещенных людей.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что сейчас прорабатывают общее количество поврежденных объектов в освобожденных областях.

— В ближайшее время приступаем к строительству жилья, которое будут предоставлять временно перемещенным людям. Изучаем участки для его строительства, мощности в областях с точки зрения наличия необходимых ресурсов и строительных компаний для скорейшей реализации проектов, – отметил замглавы Офиса президента.

Из резервного фонда правительство предоставит 1 млрд грн на восстановление освобожденных городов и сел. Кабинет министров Украины принял решение предоставить средства на ликвидацию последствий вторжения российских военных.

Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская — 250 млн грн, Сумская — 250 млн грн, а Житомирская область — 100 млн грн.

Средства из резервного фонда направят на ремонт и замену окон, конструкций крыш и кровель, фасадов домов, восстановление дорог, инженерных сетей и систем (снабжение тепла, газа, воды, электроэнергии), уборку разбитой техники, очистку улиц и придомовых территорий.

Текущие ремонтные работы уже начали во многих населенных пунктах, в течение одного или двух месяцев их планируют завершить, добавил замглавы Офиса президента.