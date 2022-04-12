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Факти / Україна / Суспільство

Українці подали 66 тис. заявок про пошкоджене майно через додаток Дія

Юля Захарченко редакторка стрічки
Застосунок Дія

Через мобільний додаток Дія вже зареєстровано 66 тис. заявок від громадян України про пошкоджене або знищене майно. Зараз українське керівництво розробляє підхід щодо пріоритету надання житла та працевлаштування тимчасово переміщених людей.

Заступник очільника Офісу президента України Кирило Тимошенко зазначив, що зараз опрацьовують загальну кількість пошкоджених об’єктів у звільнених областях.

– Найближчим часом розпочинаємо будівництво житла, яке надаватимуть тимчасово переміщеним людям. Вивчаємо ділянки для його будівництва, потужності в областях з точки зору наявності необхідних ресурсів і будівельних компаній для якнайшвидшої реалізації проєктів, – зазначив заступник очільника Офісу президента.

З резервного фонду уряд надасть 1 млрд грн на відновлення звільнених міст і сіл. Кабінет міністрів України ухвалив рішення надати кошти на ліквідацію наслідків вторгнення російських військових.

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Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська – 250 млн грн, Сумська – 250 млн грн, а Житомирська область – 100 млн грн.

Кошти з резервного фонду спрямують на ремонт та заміну вікон, конструкцій дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем (постачання тепла, газу, води, електроенергії), прибирання розбитої техніки, очищення вулиць та прибудинкових територій.

Поточні ремонтні роботи вже розпочали у багатьох населених пунктах, впродовж одного чи двох місяців їх планують завершити, додав заступник очільника Офісу президента.

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Фото: УНІАН

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