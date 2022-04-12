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Факты / Украина / Общество

Украина восстанавливает освобожденные населенные пункты, поставки газа обеспечили на 98% — Тимошенко

Юля Захарченко редактор ленты
Украина восстанавливает освобожденные населенные пункты, поставки газа обеспечили на 98% — Тимошенко

Украина восстанавливает освобожденные города и населенные пункты, разрушенные российскими военными. В настоящее время проведен сбор данных по разрушениям в семи областях, в которых частично или полностью прекращены боевые действия.

На территории Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей находятся более 6 тыс. населенных пунктов. Около 1,5 тыс. из них находились под оккупацией, рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, 38% населенных пунктов уже активировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов, а 13 сел и городов в Херсонской области получили гуманитарную помощь.

Открыт временный насыпной мост в Романовке, объединяющий Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель с Киевом. Работы продолжались круглосуточно около пяти дней, отметил Тимошенко.

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Всего разминировано 168 из 1,5 тыс. находившихся под оккупацией населенных пунктов. Украина уже смогла восстановить 98% газового обеспечения, снабжение электроэнергией более 1 тыс. сел и городов, а водоснабжение – на 50%.

Текущие ремонтные работы начаты во многих населенных пунктах. По состоянию на 12 апреля, через мобильное приложение Дія уже зарегистрировано 66 тыс. заявок по поврежденному или уничтоженному имуществу в Украине.

В ближайшее время приступят к строительству жилья, которое планируют предоставлять временно перемещенным лицам, отметил замглавы Офиса президента. По его словам, украинское руководство ежедневно работает, чтобы наши граждане как можно скорее вернулись в свои города и к привычной жизни.

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Фото: Офис президента

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