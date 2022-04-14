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Факты / Украина / Общество

Украине готовы передать ЗРК С-300: что известно об этом оружии

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ППО С-300

Словакия готова передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-300 в обмен на достойную замену.

— Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы пытаемся помогать Украине, чем можем… В настоящее время в Словакии есть одна система С-300, поэтому я не могу ее отдать, не имея альтернативы, — сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь 17 марта во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Уже на следующий день, 18 марта, пресс-служба Министерства обороны Нидерландов подтвердила, что официальная Братислава получит системы ПВО Patriot от Германии и Нидерландов.

Системы Patriot будут установлены в центральной Словакии для защиты от ракетных угроз. Они будут работать в стране до шести месяцев с середины апреля.

Факты ICTV рассказывают о ЗРК С-300 и что о нем известно.

Что такое С-300 и для чего он предназначен?

С-300 – это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия советского производства.

Серийное создание системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство.

Эта система предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Характеристики С-300

  • Большая дальность поражения, широкий диапазон высот и скоростей, способность вести одновременно 12 целей.
  • Зенитно-ракетные комплексы С-300, объединенные в группировку средств ПВО, обеспечивают безопасность от воздушного нападения площадью в десятки тысяч квадратных километров.
  • Ракетный комплекс может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанциях от 5 до 150 км. При этом не важно, на какой высоте летит цель — 10 м или 27 км.

Система всепогодна и может эксплуатироваться в разных климатических зонах.

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