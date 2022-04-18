Каждый третий украинец (38%) убежден, что покидать свой дом во время войны – неправильно и неприемлемо.

Также среди причин оставаться дома украинцы отметили нежелание покидать близких людей (35%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus Research по заказу Киевской школы экономики.

По данным опроса, свое место жительства из-за войны сменили 28% горожан в возрасте от 18 до 60 лет.

Отсутствие денег для переезда, возрастные и физические ограничения, ощущение себя в безопасности и неуверенность в способности адаптироваться на новом месте — все это идет позади с отрывом не менее 10%. Только 8% заявили, что хотели бы при эскалации уехать, но не имеют возможности.

— Несмотря на то, что все страны, кроме Дании, открыли специальные программы поддержки, 65% украинцев остались на месте постоянного проживания. Дом, который нужно защищать, нуждающиеся в твоей поддержке люди и животные — фирменный ингредиент в рецепте невероятного, неожиданного сопротивления российской армии. Руководству РФ следовало бы больше пользоваться социологическими исследованиями, прежде чем принимать решение о нападениях на соседей, — говорит Евгения Близнюк, директор Gradus Research.

В то же время большинство украинцев признаются, что потеряли работу и/или деньги из-за войны. Сложности с финансами становятся главной причиной переживаний наряду с полномасштабной войной России против Украины и возможной эскалацией.

Уровень стресса среди опрошенных продолжает повышаться с начала полномасштабной войны и сейчас наиболее высок за последние два года измерений – 87%. В настроении большинства украинцев преобладают напряжение (51%), гнев (41%), страх (40%), усталость (39%). И высокий уровень стресса наблюдается среди всех возрастов.

Большинство выехавших украинцев остановились в Польше и Германии. И подавляющее большинство (76%) стремятся вернуться в Украину при первой возможности.

Отметим, что опрос проведен 12 апреля 2022 методом самозаполнения анкет в мобильном приложении. Получены ответы 500 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением 50+ тыс. во всех регионах страны.