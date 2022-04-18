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Факти / Україна / Суспільство

Кожен третій українець вважає неправильним покидати свій дім під час війни – опитування

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
сім'я, україна

Кожен третій українець (38%) переконаний, що покидати свій дім під час війни – неправильно і неприйнятно.

Також серед причин залишатися вдома українці вказали небажання покидати близьких людей (35%). Про це свідчать результати опитування Gradus Research на замовлення Київської школи економіки.

опитування

За даними опитування, 28% містян віком від 18 до 60 років змінили своє місце проживання через війну. 

Відсутність грошей для переїзду, вікові та фізичні обмеження, відчуття себе у безпеці та невпевненість у здатності адаптуватися на новому місці — все це йде позаду з відривом щонайменше у 10%. Тільки 8% заявили, що хотіли б за ескалації переїхати, але не мають можливості. 

– Попри те, що всі країни, окрім Данії, відкрили спеціальні програми підтримки, 65% українців залишилися на місці постійного проживання. Дім, який треба боронити, люди і тварини, які потребують твоєї підтримки, — фірмовий інгредієнт у рецепті неймовірного, неочікуваного спротиву російській армії. Керівництву РФ варто було б більше користуватися соціологічними дослідженнями перед тим, як ухвалювати рішення про напади на сусідів, — каже Євгенія Близнюк, директорка Gradus Research.  

Водночас більшість українців зізнаються, що втратили роботу та/або гроші через війну. Складнощі з фінансами стають головною причиною переживань поряд із повномасштабною війною Росії проти України та її можливої ескалації.

Рівень стресу серед опитаних продовжує підвищуватися з початку повномасштабної війни і наразі є найбільш високим за останні два роки досліджень – 87%. У настрої більшості українців переважають напруження (51%), гнів (41%), страх (40%), втома (39%). І високий рівень стресу спостерігається серед усіх вікових груп.

Більшість українців, які виїхали, зупинилися у Польщі та Німеччині. І переважна більшість (76%) прагне повернутися в Україну за першої можливості. 

Зазначимо, що опитування проведене 12 квітня 2022 року методом самозаповнення анкет у мобільному додатку. Отримано відповіді 500 чоловіків та жінок віком від 18 до 60 років, що проживають в містах з населенням 50+ тис. у всіх регіонах країни.

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Фото: Depositphotos

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