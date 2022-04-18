Как россияне бросают своих, разрушая пропагандистское клише, показали в МВД Украины.

В социальных сетях выложили видео кадров из Ольховки и Малой Рогани в Харьковской области. На них видны брошенные тела убитых российских захватчиков, которые остаются лежать под открытым небом.

Соответствующие кадры свидетельствуют о бесчеловечном отношении российских властей к своим же гражданам, которых отправили в Украину как пушечное мясо.

— В поселке Малая Рогань они своих просто бросали в ямы, даже не закапывая их. Люди лежали под солнцем больше недели. Затем ребята поехали и зачистили поселок Ольховка, где также нашли братские могилы, но это не братские могилы. Это просто страшно, – говорит гвардиец Дмитрий.

На видео также видно, как целая лесополоса в окрестностях Малой Рогани устлана трупами российских оккупантов и сожженными бронированными машинами и танками.

Отмечается, что в лесополосе в окрестностях Малой Рогани рашисты были месяц, грабя местное население и обстреливая Харьков.

Недавно заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в моргах города накопилось более полутора тысяч тел оккупантов.

Он призвал российских матерей увезти тела погибших в Украине российских солдат. По его словам, их “никто не хочет забирать”.