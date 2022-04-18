Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 54 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>362 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина / Общество

Просто бросали в ямы, не закапывая: как командование РФ относится к своим убитым военным

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
металобрухт із росії

Как россияне бросают своих, разрушая пропагандистское клише, показали в МВД Украины.

В социальных сетях выложили видео кадров из Ольховки и Малой Рогани в Харьковской области. На них видны брошенные тела убитых российских захватчиков, которые остаются лежать под открытым небом.

Соответствующие кадры свидетельствуют о бесчеловечном отношении российских властей к своим же гражданам, которых отправили в Украину как пушечное мясо.

— В поселке Малая Рогань они своих просто бросали в ямы, даже не закапывая их. Люди лежали под солнцем больше недели. Затем ребята поехали и зачистили поселок Ольховка, где также нашли братские могилы, но это не братские могилы. Это просто страшно, – говорит гвардиец Дмитрий.

На видео также видно, как целая лесополоса в окрестностях Малой Рогани устлана трупами российских оккупантов и сожженными бронированными машинами и танками.

Отмечается, что в лесополосе в окрестностях Малой Рогани рашисты были месяц, грабя местное население и обстреливая Харьков.

Недавно заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в моргах города накопилось более полутора тысяч тел оккупантов.

Он призвал российских матерей увезти тела погибших в Украине российских солдат. По его словам, их “никто не хочет забирать”.

Читайте
Баба лежит, дергается. В голове дыра: СБУ перехватила разговор оккупантов о расстреле женщины

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: МВД

Фото: Минобороны

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка