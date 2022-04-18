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Факти / Україна / Суспільство

Просто кидали в ями, не закопуючи: як командування РФ ставиться до своїх вбитих військових

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
металобрухт із росії
Фото: Міноборони

Як росіяни кидають своїх, руйнуючи пропагандистське кліше, показали у МВС України.

У соціальних мережах виклали відео кадрів з Вільхівки та Малої Рогані у Харківській області. На них видно покинуті тіла вбитих російських загарбників, які залишаються лежати просто неба.

Відповідні кадри свідчать про нелюдське ставлення російської влади до своїх же громадян, яких відправили до України як гарматне м’ясо.

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— У селищі Мала Рогань вони своїх просто кидали в ями, навіть не закопуючи їх. Люди лежали під сонцем понад тиждень. Потім хлопці поїхали та зачистили селище Вільхівка, де також знайшли “братські могили”, але це не братські могили. Це просто страшно, – каже гвардієць Дмитро.

На відео також видно, як ціла лісосмуга на околицях Малої Рогані встелена трупами російських окупантів та спаленими броньованими машинами й танками.

Зазначається, що у лісосмузі на околицях Малої Рогані рашисти були місяць, грабуючи місцеве населення та обстрілюючи Харків.

Нещодавно заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що у моргах міста накопичилося понад півтори тисячі тіл окупантів.

Він закликав російських матерів забрати тіла загиблих в Україні російських солдатів. За його словами, їх “ніхто не хоче забирати”.

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Джерело: МВС
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