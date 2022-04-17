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Факты / Украина / Общество

Баба лежит, дергается. В голове дыра: СБУ перехватила разговор оккупантов о расстреле женщины

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
спецпризначенець СБУ

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор российского военного с супругой. В ней захватчик рассказывает об убийствах украинских женщин.

— Появляются новые свидетельства зверств оккупантов мирного населения. Рашисты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин.

Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько шаров даже в бездыхании тела своих жертв, — говорится в сообщении.

В перехваченном спецслужбами разговоре, мобилизованный россиянами муж из “ЛНР”, рассказывает жене о жестоком убийстве его коллегами украинки:

– Там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул, – говорит захватчик.

В разговоре он признается, что единственным проступком женщины стало то, что “у нее брат, типа, в Азове”.

Вояк якобы возмущается поведением своих коллег по службе, но никоим образом не воспрепятствовал этому военному преступлению. Он только посоветовал хоть закопать убитую.

Спецслужба перехватывает подобные разговоры захватчиков и документирует их преступления – чтобы в дальнейшем ни один виновный не остался безнаказанным.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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