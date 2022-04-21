Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил информацию о захвате Мариуполя русскими войсками. Об этом он сказал на брифинге 21 апреля после переговоров с премьерами Испании и Дании.

— Я знаю, что большую часть Мариуполя давно захватили, есть часть города, где остаются наши воины. Пока они там остаются, – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Мариуполе сложная и не изменилась со вчерашнего дня.

— Заблокированы гражданские люди. В последнее время россияне блокируют вывоз. Было предложение об обмене раненых на раненых. Мы готовы к обменам. Нас интересуют и погибшие там люди. Мы рассчитываем вернуть их тела родителям, – подчеркнул президент.

В то же время он напомнил, что в Мариуполе заблокированы около 120 тыс. мирных жителей.

Президент подчеркнул, что Украина постоянно работает над гуманитарными коридорами для эвакуации мариупольцев, однако россияне в последнее время блокируют этот процесс.