Российские захватчики поняли, что не могут захватить металлургический завод Азовсталь в Мариуполе (Донецкая область), где находятся украинские военные и мирные жители. Именно поэтому Кремль объявил о якобы “отказе” от штурма завода.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он прокомментировал сегодняшнее совещание главы РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, на котором было публично объявлено, что российские войска якобы захватили Мариуполь, а также что они не будут штурмовать завод Азовсталь.

По словам Арестовича, из этого можно сделать два вывода:

• российские захватчики поняли, что не могут захватить Азовсталь;

• РФ перебрасывает войска, чтобы усилить свою группировку на Донбассе для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.

– Это означает следующее. Они не могут физически взять Азовсталь, они это поняли. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают ее удерживать. Но отказ (штурмовать завод. — Ред.) еще можно объяснить тем, что они перебросили часть своих войск севернее, чтобы усилить свои силы, которые пытаются выполнить главную политическую задачу: выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сразу скажу: им это не удастся сделать, — подчеркнул Арестович.

Он отметил, что героическая оборона Мариуполя является наиболее продолжительной обороной города в новейшей военной истории.

По словам Арестовича, то, что Кремль заранее объявил о “победе” в Мариуполе, не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая, демонстрирует, что “россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны”.

Далее, по прогнозам Арестовича, скорее всего, будет происходить позиционная война, РФ будет пытаться объявлять перемирие, вести переговоры, создавать гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы войны.

– Эти силы – это срочники, которых начали призывать в армию с 1 апреля. Им (РФ. — Ред.) понадобится два-три месяца, чтобы их минимально подготовить, снять с хранения запасы оружия и военной техники… За это время их начнут конкретно ломать экономические санкции. За это время Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получат западное оружие, и мы посмотрим, кто где соберется и кто кого доломает. Я думаю, что это мы будем ломать их и гнать с нашей земли, – заявил Арестович.

Он уточнил, что на сегодняшний день направление главных усилий врага – неизменное: от Изюма на Славянск и Краматорск. Ни в этом направлении, ни в Луганской области, ни в направлении Гуляйполя (Запорожская область) враг продвинуться в течение суток не смог.

Всего за сутки на территории Донбасса украинские войска отбили девять атак врага.

Сегодня министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к РФ с требованием открыть гуманитарный коридор с Азовстали, где сейчас находятся около 1 000 мирных жителей и 500 раненых украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, проинформировал, что разблокировать военным путем город Мариуполь, который находится в окружении войск РФ, сейчас невозможно.