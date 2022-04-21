Президент України Володимир Зеленський не підтвердив інформацію про захоплення Маріуполя російськими військами. Про це він сказав під час брифінгу 21 квітня після переговорів із прем’єрами Іспанії та Данії.

— Я знаю, що більшість Маріуполя вони давно захопили, є частина міста, де залишаються наші воїни. Поки що вони там залишаються, – сказав він.

Зеленський наголосив, що ситуація у Маріуполі складна і не змінилася від учора.

— Заблоковано цивільних людей. Останнім часом росіяни блокують вивезення. Була пропозиція щодо обміну поранених на поранених. Ми готові на обміни. Нас цікавлять і люди, які там загинули. Ми розраховуємо повернути їхні тіла батькам, – наголосив президент.

Водночас він нагадав, що загалом у Маріуполі заблоковані близько 120 тис. мирних жителів.

Президент підкреслив, що Україна постійно працює над гуманітарними коридорами для евакуації маріупольців, проте росіяни останнім часом блокують цей процес.