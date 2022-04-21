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Факти / Україна / Суспільство

Ситуація у Маріуполі складна і не змінилася практично від учора – Зеленський

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив інформацію про захоплення Маріуполя російськими військами. Про це він сказав під час брифінгу 21 квітня після переговорів із прем’єрами Іспанії та Данії.

— Я знаю, що більшість Маріуполя вони давно захопили, є частина міста, де залишаються наші воїни. Поки що вони там залишаються, – сказав він.

Зеленський наголосив, що ситуація у Маріуполі складна і не змінилася від учора.

— Заблоковано цивільних людей. Останнім часом росіяни блокують вивезення. Була пропозиція щодо обміну поранених на поранених.

Ми готові на обміни. Нас цікавлять і люди, які там загинули. Ми розраховуємо повернути їхні тіла батькам, – наголосив президент.

Водночас він нагадав, що загалом у Маріуполі заблоковані близько 120 тис. мирних жителів.

Президент підкреслив, що Україна постійно працює над гуманітарними коридорами для евакуації маріупольців, проте росіяни останнім часом блокують цей процес.

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Фото: Офіс президента

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