Хватит всем: Укрпочта обещает выпустить 5 млн марок “русский корабль”

Укрпочта пообещала выпустить марку “русский корабль”, вызвавшую ажиотаж на покупку среди украинцев, тиражом в 5 млн штук.

После остановки продаж в отделениях, стартовали онлайн-продажи, однако сайт временно перестал работать из-за большого потока желающих стать владельцем легендарной марки.

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, на сайте за первый час обработали, оплатили и приняли более 1,1 тыс. заказов.

— Исходя из количества марок 100 тыс. и лимита один лист (шесть марок) в одном заказе – до 15 тыс. заказов. Сайт для продажи марок был сделан, учитывая небывалый спрос для 20 тыс. одновременных пользователей. Учитывая даже три минуты под заказ, это до 300-400 тыс. заказов в час, — отметил Смелянский.

Из-за огромного наплыва на сайт, а также подозрения на атаку онлайн-ресурса, прием новых заказов прекращен до 13.00, но планируется следующий тираж марки в 5 млн штук.

Фото: Укрпочта