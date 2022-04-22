Вистачить всім: Укрпошта обіцяє випустити 5 млн марок “русский корабль”

Укрпошта пообіцяла випустити марку “русский корабль”, яка викликала шалений ажіотаж на купівлю серед українців, тиражем у 5 млн штук.

Після зупинки продажу у відділеннях, стартував онлайн-продаж, однак сайт тимчасово перестав працювати через великий потік охочих стати власником легендарної марки.

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, на сайті за першу годину обробили, оплатили та прийняли понад 1,1 тис. замовлень.

– Виходячи з кількості марок 100 тис. та ліміту один лист (шість марок) в одному замовленні – до 15 тис. замовлень. Сайт для продажу марок був зроблений, враховуючи попит, якого ще не було, для 20 тис. одночасних користувачів. Враховуючи навіть три хвилини на замовлення, це до 300-400 тис. замовлень на годину, – зазначив Смілянський.

Через величезний наплив на сайт, а також підозру на атаку онлайн-ресурсу, приймання нових замовлень припинено до 13.00, але планується наступний наклад марки у 5 млн штук.

Фото: Укрпошта