Нашли более 1 тыс. погибших, более 300 людей еще не идентифицировали: ситуация в Киевской области

По состоянию на 22 апреля, в Киевской области нашли тела 1 084 погибших мирных жителей. Среди них от 50% до 75% — это люди, которых убили российские военнослужащие из стрелкового оружия.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что эти мирные жители не находились в составе территориальной обороны или военных формирований.

— Сейчас 1 084 погибших, которых осмотрели следователи и вывезли в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди, которые не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям, — подчеркнул он.

Андрей Небытов отметил, что большинство людей – это мирные жители, убитые из стрелкового оружия – пулеметов, снайперской винтовки или автоматов, в зависимости от населенного пункта. До сих пор не идентифицировали более 300 человек.

Например, в Бородянке уже нашли более 80 человек, тела которых направили в судебно-медицинские учреждения для выяснения причин смерти. Это не окончательная цифра погибших, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы.

— Люди возвращаются в свои дома. К сожалению, находят ужасные находки – похороненных наспех людей, которых расстреляли оккупанты из автоматического оружия или убили в результате боевых действий. Сейчас следователи вместе с экспертами проводят эксгумацию и исследуют эти тела, — отметил Андрей Небытов.

Начальник полиции Киевской области призвал граждан сообщать информацию на телефонную линию 102 о своих пропавших без вести знакомых и родственниках, которые уже долгое время не выходят на связь.