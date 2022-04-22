Знайшли понад 1 тис. загиблих, понад 300 людей ще не ідентифікували: ситуація на Київщині

Станом на 22 квітня, у Київській області знайшли тіла 1 084 загиблих мирних мешканців. Серед них від 50% до 75% – це люди, яких вбили російські військовослужбовці зі стрілецької зброї.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов зазначив, що ці мирні жителі не були у складі територіальної оборони або військових формувань.

– Зараз 1 084 загиблих, яких оглянули слідчі та вивезли до судово-медичних установ. Це – цивільні люди, які не мали стосунку ні до територіальної оборони, ні до інших військових формувань, – наголосив він.

Андрій Нєбитов зазначив, що переважна кількість людей – це мирні жителі, яких вбили зі стрілецької зброї – кулеметів, снайперської ґвинтівки або автоматів, залежно від населеного пункту. Дотепер не ідентифікували понад 300 загиблих людей.

Наприклад, у Бородянці вже знайшли понад 80 людей, тіла яких направили до судово-медичних установ для з’ясування причин смерті. Це не остаточна цифра загиблих, оскільки рятувальники ще продовжують розбирати завали.

– Люди повертаються до своїх домівок. На жаль, знаходять жахливі знахідки – похованих наспіх людей, яких розстріляли окупанти з автоматичної зброї або вбили внаслідок бойових дій. Зараз слідчі разом з експертами здійснюють ексгумацію та досліджують ці тіла, – зазначив Андрій Нєбитов.

Начальник поліції Київської області закликав громадян повідомляти інформацію на телефонну лінію 102 про своїх знайомих та родичів, які зникли безвісти та вже тривалий час не виходять на зв’язок.