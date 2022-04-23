Допити і примусова депортація до РФ: Денісова про “фільтрацію” українців у Маріуполі

Російські військові змушують громадян України проходити так звану “фільтрацію” під час “евакуації” з тимчасово окупованих територій, яка триває щонайменше декілька днів.

Біля Маріуполя діють чотири фільтраційні табори, в яких людей утримують перед депортацією до Росії.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що, перш ніж дістатися до таких таборів, мирні жителі змушені проходити декілька блок-постів з ретельною перевіркою документів.

– У таборах наші громадяни піддаються багатогодинним допитам, окупанти перевіряють їхні документи, телефони, особисті речі, фотографують та знімають відбитки пальців. Рашисти ретельно шукають державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції, – зазначила уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Людмила Денісова розповіла, що за результатами “фільтрації” видають відповідні папірці. Доля громадян, які не пройшли “фільтрацію”, залишається невідомою для України.

На кордоні країни-агресора Росії людей ретельно обшукують, перевіряють документи та особисті речі. А допити можуть тривати протягом декількох годин, які проводять співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

За словами Денісової, аналогічні процедури проходять також українці, які намагаються виїхати до інших країн через тимчасово окупований Крим, а “евакуйованих” громадян доправляють до північних регіонів Російської Федерації.

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