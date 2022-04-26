Російські найманці збираються примусово мобілізувати чоловіків у Мелітополі – мер

У Мелітополі російські війська блокують виїзд чоловіків з міста. Найманці РФ примусово мобілізують громадян України до Збройних сил Російської Федерації. Це розпочалося декілька тижнів тому, коли загарбники на блок-постах заходилися пропонувати приєднатися до армії країни-агресора.

Міський глава Мелітополя Іван Федоров зазначив, що наступний етап їхнього опитування розпочався тоді, коли російські найманці стали обходити будинки мирних жителів. Колаборанти активно надавали інформацію загарбникам про те, де залишилися чоловіки.

– Тим чоловікам, які залишилися, вони пропонували. Але ми чітко розуміємо по внутрішній інформації, що вони вже готуються до повноцінної мобілізації, збираються забирати наших чоловіків до армії окупантів. Ми розуміємо, що росіяни їх відправляють, щоб чоловіки не як військові працювали, а були гарматним м’ясом.

Мер Мелітополя розповів про критичну гуманітарну ситуацію у населених пунктах в Запорізькій та Херсонській областях. Окупанти забрали у місцевих жителів сіл посівний матеріал та сільськогосподарську техніку, а їжу не привозять через безпекову ситуацію.

– Дійсно, окрема група окупантів обходять по селах, по домівках, до кожного будинку заходять. Вони шукають посівний матеріал або сільськогосподарську техніку, відбирають і вивозять її на тимчасово окуповану територію Криму.