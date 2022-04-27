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Факты / Украина / Общество

Бесплатная медицинская консультация и уведомление о воздушных тревогах: полезные приложения

Юля Захарченко редактор ленты
Бесплатная медицинская консультация и уведомление о воздушных тревогах: полезные приложения

В мобильных приложениях Дія, Киев Цифровой, Helsi и TacticMedAid появились новые полезные функции, которые могут пригодиться всем украинцам. Теперь можно получить бесплатную онлайн-консультацию, даже если вам нужна помощь врачей частных медучреждений.

Киев Цифровой

По последним обновлениям, основная функция приложения сейчас – уведомление о воздушных тревогах. Также в мобильное приложение добавили карту возможных укрытий и работающих магазинов.

  • Helsi

Сервис Helsi сделал бесплатными все онлайн-консультации, даже если вы обращаетесь за помощью к врачам частных медицинских учреждений. Таким образом можно дистанционно консультироваться со специалистом и следить за состоянием вашего здоровья.

  • TacticMedAid

Это новое украинское мобильное приложение, в котором учат всех желающих оказывать первую домедицинскую помощь пострадавшим во время войны.

  • Мобильное приложение Дія

В мобильном приложении Дія снова отображаются ID-карты и биометрические загранпаспорта, водительские удостоверения и технический паспорт. Появилась функция получения статуса внутренне перемещенного лица и финансовой помощи на банковскую карту єПідтримка.

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Граждане Украины снова могут воспользоваться онлайн-ресурсом Дія, чтобы внести изменения или закрыть статус физического лица-предпринимателя (ФЛП). Доступна трансляция украинских телеканалов – можно смотреть Дія-TV, на котором уже доступно шесть каналов.

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Фото: Pexels

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