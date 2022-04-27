Безкоштовна медична консультація та сповіщення про повітряні тривоги: корисні додатки

У мобільних додатках Дія, Київ Цифровий, Helsi та TacticMedAid з’явились нові корисні функції, які можуть стати у пригоді для всіх українців. Тепер можна отримати безкоштовну онлайн-консультацію, навіть якщо вам потрібна допомога лікарів приватних медзакладів.
- Київ Цифровий
За останніми оновленнями, основна функція додатку зараз – сповіщення про повітряні тривоги. Також у мобільний додаток додали карту можливих укриттів та магазинів, які працюють.
- Helsi
Сервіс Helsi зробив безкоштовними всі онлайн-консультації, навіть якщо ви звертаєтеся по допомогу до лікарів приватних медичних закладів. У такий спосіб можна дистанційно консультуватися з фахівцем та стежити за станом вашого здоров’я.
- TacticMedAid
Це новий український мобільний додаток, у якому навчають всіх охочих надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни.
- Мобільний додаток Дія
У мобільному додатку Дія знову відображаються ID-карти та біометричні закордонні паспорти, посвідчення водія та технічний паспорт. З’явилася функція отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та фінансової допомоги на банківську картку єПідтримка.
Громадяни України знову можуть скористатися онлайн-ресурсом Дія, щоб внести зміни або закрити статус фізичної особи-підприємця (ФОП). Доступна трансляція українських телеканалів – можна дивитися Дія-TV, на якому вже доступно шість каналів.