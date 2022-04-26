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Факты / Украина / Общество

В Волновахе разоблачили директора школы, которая сотрудничала с российскими наемниками

Юля Захарченко редактор ленты
В Волновахе разоблачили директора школы, которая сотрудничала с российскими наемниками

В Донецкой области разоблачили директора школы, которая сотрудничала с российскими военными и пропагандировала вооруженную агрессию РФ против Украины.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, жительница города Волноваха агитировала в учебных заведениях о содействии полномасштабного установления и утверждения временной оккупации.

В апреле 2022 года директор Волновахского опорного учреждения общего среднего образования I – III степеней предала Украину и добровольно согласилась сотрудничать с оккупационными властями РФ и представителями так называемой “ДНР”, которые временно взяли под контроль Волноваху.

Обнимая должность директора образовательного учреждения, переименованного захватчиками в Волновахскую опорную школу №5, женщина одобряла перед учениками вооруженную агрессию России и во время обучения украинских детей активно вводила стандарты образования враждебной страны.

Подозреваемая в выступлении подконтрольному российским наемникам СМИ начала распространять фейки о том, что Волноваху и эту школу якобы обстреляли Вооруженные силы Украины.

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Женщине заочно сообщили о подозрении в пропаганде в учебных заведениях с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины, установлению и утверждению временной оккупации, избеганию ответственности за совершение военных преступлений государством-агрессором, а также в совершении действий, направленных на внедрение стандартов образования враждебной страны образования (ч. 3 ст. 111-1 Коллаборационная деятельность УК Украины).

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Наибольшее наказание по статье предусматривает исправительные работы до двух лет, арест до шести месяцев или тюремное заключение до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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