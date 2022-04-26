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Факти / Україна / Суспільство

У Волновасі викрили директорку школи, яка співпрацювала з російськими найманцями

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Волновасі викрили директорку школи, яка співпрацювала з російськими найманцями

У Донецькій області викрили директорку школи, яка співпрацювала з російськими військовими та пропагувала збройну агресію РФ проти України.

За даними Офісу генерального прокурора України, жителька міста Волноваха агітувала у закладах освіти про сприяння повномасштабного встановлення та утвердження тимчасової окупації.

У квітні 2022 року директорка Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти І – III ступенів зрадила Україні та добровільно погодилась співпрацювати з окупаційною владою РФ і представниками так званої “ДНР”, які тимчасово взяли під контроль Волноваху.

Обіймаючи посаду директорки освітнього закладу, перейменованого загарбниками у Волноваську опорну школу №5, жінка схвалювала перед учнями збройну агресію Росії та під час навчання українських дітей активно запроваджувала стандарти освіти ворожої країни.

Підозрювана у виступі підконтрольному російським найманцям ЗМІ почала поширювати фейки про те, що Волноваху та цю школу начебто обстріляли Збройні сили України.

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Жінці заочно повідомили про підозру у пропаганді у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації, уникненню відповідальності за здійснення воєнних злочинів державою-агресором, а також у вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти ворожої країни у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 Колабораційна діяльність КК України).

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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