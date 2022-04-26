В результате вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года миллионы беженцев были вынуждены покинуть свою страну. В одно мгновение их жизнь полетела кувырком. На первый план вышли поиск безопасного места нахождения и адаптация к новым условиям.

Более 2,5 млн. украинских беженцев переехали в Польшу.

Чтобы помочь беженцам, правительство Польши приобщило их к государственной программе 500+, по которой семьи с детьми получают доплату в размере 500 злотых.

Пребывание граждан Украины, легально въехавших в Польшу из своей страны после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями, является легальным в течение 18 месяцев. Следовательно, помощь для семей будет предоставляться не дольше чем на период пребывания в Польше.

Кто имеет право на 500+

граждане Украины или муж/жена гражданина Украины,

легально проживающие в Польше,

имеющие ребенка или являющиеся временным опекуном ребенка, который имеет гражданство Украины и прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 в связи с боевыми действиями,

имеющие ребенка, рожденного в Польше от матери, которая является гражданкой Украины и пребывание которой в Польше законно.

Кто не может получить 500 злотых

500+ беженцам из Украины не предоставят, если:

ребенок, на которого будет выплачена помощь, состоит в браке,

ребенок помещен в учреждение, которое обеспечивает бесплатное полное содержание, например, юношеский учебный центр, приют для несовершеннолетних, исправительную колонию, следственный изолятор, тюрьму, военную школу или другую школу,

совершеннолетний ребенок, имеющий установленное право на детскую помощь для собственного ребенка,

заявитель получает пособие на ребенка за границей наподобие пособия на ребенка в Польше.

Какие документы нужны

Вместе с заявлением следует подать:

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документ, подтверждающий характер пребывания в Польше, например, карта побыту с отметкой, что такое лицо имеет доступ к рынку труда,

карта постоянного проживания,

номер PESEL ребенка или свидетельство о рождении вместе с переводом, сделанным присяжным переводчиком на польский язык.

Если у вас еще нет карты побыту, особенно с аннотацией “доступ к рынку труда”, таким гражданам ZUS будет предоставлять и выплачивать семейные пособия.

Форма заявки ZUS для украинцев, претендующих на 500+, будет доступна на украинском языке, чтобы было легче его заполнить.

Куда подать заявку

Если человек соответствует условиям для получения 500+ для украинцев, заявление на такую ​​помощь на ребенка можно подать в электронном виде:

PUE ZUS,

портал Emp@tia,

через электронный банкинг многих польских банков (при наличии счета в таком банковском учреждении).

Заявку на 500+ можно сделать и лично.

Украинец, который собирается в ZUS подать заявку на 500+, должен иметь с собой:

польский идентификационный номер PESEL заявителя и ребенка (с 16 февраля 2022 года они выдаются органами местного самоуправления беженцам от войны в Украине),

адрес электронной почты,

польский номер телефона,

номер банковского счета в Польше.

Можно ли получить 500+ без карты побыту

Да, это возможно в соответствии со специальным законом, принятым польским Сеймом, положения которого применяются задним числом, с 24 февраля 2022 года.

Информацию о выплатах предоставляют по телефону 22 444 02 55. Линия доступна в рабочие дни с 8.00 до 18.00. Вопросы можно отправлять по электронному адресу UA@zus.pl.

Источник: direct.money.pl