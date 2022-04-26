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Факты / Украина / Общество

Украинцы в Польше могут получать 500 злотых на ребенка, как и поляки

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти

В результате вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года миллионы беженцев были вынуждены покинуть свою страну. В одно мгновение их жизнь полетела кувырком. На первый план вышли поиск безопасного места нахождения и адаптация к новым условиям.

Более 2,5 млн. украинских беженцев переехали в Польшу.

Чтобы помочь беженцам, правительство Польши приобщило их к государственной программе 500+, по которой семьи с детьми получают доплату в размере 500 злотых.

Пребывание граждан Украины, легально въехавших в Польшу из своей страны после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями, является легальным в течение 18 месяцев. Следовательно, помощь для семей будет предоставляться не дольше чем на период пребывания в Польше.

Кто имеет право на 500+

  • граждане Украины или муж/жена гражданина Украины,
  • легально проживающие в Польше,
  • имеющие ребенка или являющиеся временным опекуном ребенка, который имеет гражданство Украины и прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 в связи с боевыми действиями,
  • имеющие ребенка, рожденного в Польше от матери, которая является гражданкой Украины и пребывание которой в Польше законно.

Кто не может получить 500 злотых

500+ беженцам из Украины не предоставят, если:

  • ребенок, на которого будет выплачена помощь, состоит в браке,
  • ребенок помещен в учреждение, которое обеспечивает бесплатное полное содержание, например, юношеский учебный центр, приют для несовершеннолетних, исправительную колонию, следственный изолятор, тюрьму, военную школу или другую школу,
  • совершеннолетний ребенок, имеющий установленное право на детскую помощь для собственного ребенка,
  • заявитель получает пособие на ребенка за границей наподобие пособия на ребенка в Польше.

Какие документы нужны

Вместе с заявлением следует подать:

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  • документ, подтверждающий характер пребывания в Польше, например, карта побыту с отметкой, что такое лицо имеет доступ к рынку труда,
  • карта постоянного проживания,
  • номер PESEL ребенка или свидетельство о рождении вместе с переводом, сделанным присяжным переводчиком на польский язык.

Если у вас еще нет карты побыту, особенно с аннотацией “доступ к рынку труда”, таким гражданам ZUS будет предоставлять и выплачивать семейные пособия.

Форма заявки ZUS для украинцев, претендующих на 500+, будет доступна на украинском языке, чтобы было легче его заполнить.

Куда подать заявку

Если человек соответствует условиям для получения 500+ для украинцев, заявление на такую ​​помощь на ребенка можно подать в электронном виде:

  • PUE ZUS,
  • портал Emp@tia,
  • через электронный банкинг многих польских банков (при наличии счета в таком банковском учреждении).

Заявку на 500+ можно сделать и лично.

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Украинец, который собирается в ZUS подать заявку на 500+, должен иметь с собой:

  • польский идентификационный номер PESEL заявителя и ребенка (с 16 февраля 2022 года они выдаются органами местного самоуправления беженцам от войны в Украине),
  • адрес электронной почты,
  • польский номер телефона,
  • номер банковского счета в Польше.

Можно ли получить 500+ без карты побыту

Да, это возможно в соответствии со специальным законом, принятым польским Сеймом, положения которого применяются задним числом, с 24 февраля 2022 года.

Информацию о выплатах предоставляют по телефону 22 444 02 55. Линия доступна в рабочие дни с 8.00 до 18.00. Вопросы можно отправлять по электронному адресу UA@zus.pl.

Источник: direct.money.pl

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Фото: Depositphotos

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