В результате вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года миллионы беженцев были вынуждены покинуть свою страну. В одно мгновение их жизнь полетела кувырком. На первый план вышли поиск безопасного места нахождения и адаптация к новым условиям.
Более 2,5 млн. украинских беженцев переехали в Польшу.
Чтобы помочь беженцам, правительство Польши приобщило их к государственной программе 500+, по которой семьи с детьми получают доплату в размере 500 злотых.
Пребывание граждан Украины, легально въехавших в Польшу из своей страны после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями, является легальным в течение 18 месяцев. Следовательно, помощь для семей будет предоставляться не дольше чем на период пребывания в Польше.
Кто имеет право на 500+
- граждане Украины или муж/жена гражданина Украины,
- легально проживающие в Польше,
- имеющие ребенка или являющиеся временным опекуном ребенка, который имеет гражданство Украины и прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 в связи с боевыми действиями,
- имеющие ребенка, рожденного в Польше от матери, которая является гражданкой Украины и пребывание которой в Польше законно.
Кто не может получить 500 злотых
500+ беженцам из Украины не предоставят, если:
- ребенок, на которого будет выплачена помощь, состоит в браке,
- ребенок помещен в учреждение, которое обеспечивает бесплатное полное содержание, например, юношеский учебный центр, приют для несовершеннолетних, исправительную колонию, следственный изолятор, тюрьму, военную школу или другую школу,
- совершеннолетний ребенок, имеющий установленное право на детскую помощь для собственного ребенка,
- заявитель получает пособие на ребенка за границей наподобие пособия на ребенка в Польше.
Какие документы нужны
Вместе с заявлением следует подать:
- документ, подтверждающий характер пребывания в Польше, например, карта побыту с отметкой, что такое лицо имеет доступ к рынку труда,
- карта постоянного проживания,
- номер PESEL ребенка или свидетельство о рождении вместе с переводом, сделанным присяжным переводчиком на польский язык.
Если у вас еще нет карты побыту, особенно с аннотацией “доступ к рынку труда”, таким гражданам ZUS будет предоставлять и выплачивать семейные пособия.
Форма заявки ZUS для украинцев, претендующих на 500+, будет доступна на украинском языке, чтобы было легче его заполнить.
Куда подать заявку
Если человек соответствует условиям для получения 500+ для украинцев, заявление на такую помощь на ребенка можно подать в электронном виде:
- PUE ZUS,
- портал Emp@tia,
- через электронный банкинг многих польских банков (при наличии счета в таком банковском учреждении).
Заявку на 500+ можно сделать и лично.
Украинец, который собирается в ZUS подать заявку на 500+, должен иметь с собой:
- польский идентификационный номер PESEL заявителя и ребенка (с 16 февраля 2022 года они выдаются органами местного самоуправления беженцам от войны в Украине),
- адрес электронной почты,
- польский номер телефона,
- номер банковского счета в Польше.
Можно ли получить 500+ без карты побыту
Да, это возможно в соответствии со специальным законом, принятым польским Сеймом, положения которого применяются задним числом, с 24 февраля 2022 года.
Информацию о выплатах предоставляют по телефону 22 444 02 55. Линия доступна в рабочие дни с 8.00 до 18.00. Вопросы можно отправлять по электронному адресу UA@zus.pl.
Источник: direct.money.pl