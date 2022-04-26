Внаслідок вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року мільйони біженців були змушені покинути свою країну. За мить все їхнє життя полетіло шкереберть. На перший план вийшли пошук безпечного місця перебування та адаптація до нових умов.

Понад 2,5 млн українських біженців переїхали до Польщі.

Щоб допомогти біженцям, уряд Польщі долучив їх до державної програми 500+, за якою сім’ї з дітьми отримують доплату у сумі 500 злотих.

Перебування громадян України, які легально в’їхали до Польщі зі своєї країни після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями, є легальним протягом 18 місяців. Отже, допомога для сімей надаватиметься не довше ніж на період перебування в Польщі.

Хто має право на 500+

громадяни України або чоловік/дружина громадянина України,

особа, що легально проживає в Польщі,

особа, що має дитину або є тимчасовим опікуном дитини, яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями,

особа, що має дитину, народжену в Польщі від матері, яка є громадянкою України і перебування якої в Польщі є законним.

Хто не може отримати 500 злотих

500+ біженцям з України не нададуть, якщо:

дитина, на яку буде виплачена допомога, перебуває у шлюбі,

дитина поміщена в установу, яка забезпечує безкоштовне повне утримання, наприклад, юнацький навчальний центр, притулок для неповнолітніх, виправну колонію, слідчий ізолятор, тюрму, військову школу чи іншу школу,

повнолітня дитина має встановлене право на дитячу допомогу для власної дитини,

заявник отримує допомогу на дитину за кордоном, подібну до допомоги на дитину в Польщі.

Які документи потрібні

Разом з заявою треба подати:

Related video

документ, що підтверджує характер перебування в Польщі, наприклад, карта побиту з відміткою, що така особа має доступ до ринку праці,

карта постійного проживання,

номер PESEL дитини або свідоцтво про народження разом із перекладом, зробленим присяжним перекладачем польською мовою.

Якщо ви не маєте ще карту побиту, особливо з анотацією “доступ до ринку праці”, таким громадянам ZUS надаватиме та виплачуватиме сімейні допомоги.

Форма заявки ZUS для українців, які претендують на 500+, буде доступна українською мовою, щоб було легше її заповнити.

Куди подати заявку

Якщо особа відповідає умовам для отримання 500 + для українців, заяву на таку допомогу на дитину можна подати в електронному вигляді:

PUE ZUS,

портал Emp@tia,

через електронний банкінг багатьох польських банків (за наявності рахунку в такій банківській установі).

Заявку на 500 + можна зробити й особисто.

Українець, який збирається в ZUS подати заявку на 500 +, повинен мати з собою:

польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини (з 16 лютого 2022 року вони видаються органами місцевого самоврядування біженцям від війни з України),

адреса електронної пошти,

польський номер телефону,

номер банківського рахунку в Польщі.

Чи можна отримати 500 + без карти побиту

Так, це можливо відповідно до спеціального закону, ухваленого польським Сеймом, положення якого застосовуються заднім числом, з 24 лютого 2022 року.

Інформацію про виплати надають за телефоном 22 444 02 55. Лінія доступна в робочі дні з 8.00 до 18.00. Запитання можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl.

Джерело: direct.money.pl