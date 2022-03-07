Правительство Республики Польша планирует принять закон, который будет открывать доступ к рынку труда для граждан Украины, пребывание которых в стране считается легальным (пересечение границы после 24/02), сообщает Фактам ICTV эксперт по вопросам легализации в Польше Оксана Колесник.

То есть работать можно будет без разрешения.

Украинцы также смогут бесплатно получать медицинскую помощь.

Официально, на основании предписаний каждый человек, пересекший границу после 24.02.2022, обеспечивается государственной медициной, а именно:

визиты к врачам,

консультации,

скидки на некоторые лекарства,

обязательная вакцинация.

Но это не касается узкопрофильных направлений (например, ортодонт).

Выплаты

Также семьи с детьми будут получать социальные выплаты, такие как 300, 500 злотых.

Выплата 500 злотых – это социальная ежемесячная выплата на территории Польши, направленная на оказание помощи семьям, воспитывающим детей.

Требования: ребенок находится на территории Польши. Родители, или один из них, имеют вид на временное или постоянное проживание. Однако сейчас планируется помогать всем детям, которые находятся на территории Польши.

Выплата 300 злотых – это одноразовая выплата на подготовку к школе, предоставляется с 1 сентября по 30 ноября один раз в год на учащегося ребенка. На закупку канцелярии, одежды, оборудования в школу.

Школы и детские сады будут бесплатными. Если раньше не было исключительно украиноязычных школ в Польше, а были только интеграционные классы, в которых акцент делался на изучение языка и адаптацию детей в польской среде, то сейчас организуются классы при школах, и группы в детсадах с украиноязычными преподавателями. Этот процесс очень активно распространяется на территории Польши, ведь из Украины приезжают учителя, готовые помогать и продолжать свою деятельность в пользу украинских беженцев.

Как минимум, на один месяц у украинцев бесплатный проезд в городах Польши в общественном транспорте (для этого нужно показать контролеру паспорт со штампом пересечения границы) и по общей польской железной дороге PKP. Приобретение билета тоже необходимо через кассу. Также после проверки паспорта человек получает билет, но не платит за него никаких средств.

Легализация:

Планируется упрощенная процедура для всех въехавших после 24/02.

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Она будет состоять в осуществлении регистрации таких лиц и получении документа на срок до трех лет. Каким образом будет проводиться регистрация, где, и какого документа, пока не ясно, но будет что-то новое.

Пока четкого регулирования процессов беженства нет: