Волонтеры в Украине разыскивают владельцев драгоценностей, нашедших в гуманитарной помощи. Об этом сообщают в Госспецсвязи.

Отмечается, что драгоценные вещи волонтеры Госспецсвязи обнаружили, разбирая партию гуманитарной помощи из Италии.

— Поскольку Волонтерский хаб Госспецсвязи собирает оборудование, вещи и продовольствие для военных и граждан, пострадавших из-за войны войны, мы пришли к выводу, что ценные вещи могли попасть к нам случайно. И мы были бы рады вернуть их владельцам, для которых они весят гораздо больше, ведь напоминают об определенных событиях в их жизни, говорится в сообщении.

В Госспецсвязи призвали украинцев в помощи с поиском владельцев драгоценностей. В частности, через друзей из Италии и распространение информации о находке на страницах в социальных сетях и местных пабликах.

Если владельцы найдутся, в Госспецсвязи просят их связаться с Волонтерским хабом по номерам +380976106689, +30638526249 (доступны WhatsApp и Viber), +380669244636 или по электронной почте hub.com.

Фото: Госспецсвязи