Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Волонтери розшукують власників коштовностей, які виявили у гуманітарці з Італії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
знайдені коштовності

Волонтери в Україні розшукують власників дорогоцінностей, які знайшли в гуманітарній допомозі. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Зазначається, що дорогоцінні речі волонтери Держспецзв’язку знайшли, розбираючи партію гуманітарної допомоги з Італії.

— Оскільки Волонтерський хаб Держспецзв’язку збирає оснащення, речі та продовольство для військових та громадян, які постраждали через війну, ми дійшли до висновку, що цінні речі могли потрапити до нас випадково. І ми були б раді повернути їх власникам, для яких вони важать набагато більше, адже нагадують про певні події в їхньому житті, – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку закликали українців у допомозі з пошуком власників коштовностей. Зокрема через друзів з Італії та поширенням інформації про знахідку на сторінках у соціальних мережах та місцевих пабліках.

Якщо власники знайдуться, у Держспецзв’язку просять їх сконтактувати з Волонтерським хабом за номерами +380976106689, +30638526249 (доступні WhatsApp та Viber), +380669244636 або на електронну пошту hub.dsszzi@gmail.com.

Читайте
В РФ ніхто б не займався волонтерством: окупанти здивовані самоорганізацією українців

Фото: Держспецзв’язку

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Держспецзв’язку

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка