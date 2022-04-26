Волонтери в Україні розшукують власників дорогоцінностей, які знайшли в гуманітарній допомозі. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Зазначається, що дорогоцінні речі волонтери Держспецзв’язку знайшли, розбираючи партію гуманітарної допомоги з Італії.

— Оскільки Волонтерський хаб Держспецзв’язку збирає оснащення, речі та продовольство для військових та громадян, які постраждали через війну, ми дійшли до висновку, що цінні речі могли потрапити до нас випадково. І ми були б раді повернути їх власникам, для яких вони важать набагато більше, адже нагадують про певні події в їхньому житті, – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку закликали українців у допомозі з пошуком власників коштовностей. Зокрема через друзів з Італії та поширенням інформації про знахідку на сторінках у соціальних мережах та місцевих пабліках.

Якщо власники знайдуться, у Держспецзв’язку просять їх сконтактувати з Волонтерським хабом за номерами +380976106689, +30638526249 (доступні WhatsApp та Viber), +380669244636 або на електронну пошту hub.dsszzi@gmail.com.

Фото: Держспецзв’язку