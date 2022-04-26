С начала апреля количество переселенцев в Украине увеличилось на 600 тыс. человек — МОМ

За первые 17 дней апреля почти 600 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами на территории Украины, поэтому общее количество ВПЛ после начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 17% населения.

По данным отчета Международной организации по миграции, по сравнению с 16 марта количество перемещенных граждан Украины увеличилось на 19%, а с 1 апреля – на 8%.

Больше внутренних переселенцев из Харьковщины (21%), столицы, (19%), Киевской (18%), Донецкой (15%) и Луганской (5%) областей. В то же время по макрорегионам относительно большинство переселенцев – с Востока Украины (около 45%).

В исследовании МОМ говорится, что около 60% внутренне перемещенных лиц – это девушки и женщины. 61% переселенцев рассказали, что полномасштабная война разлучила их с близкими и родными людьми.

По состоянию на 17 апреля, примерно 4,9 млн украинцев уехали за границу, а 1,3 млн граждан говорят о выезде из своих домов из-за полномасштабной войны. Еще 38% считают, что нет препятствий для выезда, 9% людей уверены, что ехать куда-то сейчас опасно.

Еще 9% людей не имеют денег, чтобы ехать в более безопасное место, а 6% людей не хотят оставлять своих близких одних, еще 1% мирных жителей имеют проблемы со здоровьем или инвалидность, из-за чего не могут уехать из опасных регионов.

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Приблизительно 2,8 млн граждан Украины, уехавших из своего дома после начала войны, уже вернулись в свои дома. Около 73% людей, приехавших домой, не хотят покидать свое жилье в будущем.