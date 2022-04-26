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Факты / Украина / Общество

С начала апреля количество переселенцев в Украине увеличилось на 600 тыс. человек — МОМ

Юля Захарченко редактор ленты
українські біженці

За первые 17 дней апреля почти 600 тыс. человек стали внутренне перемещенными лицами на территории Украины, поэтому общее количество ВПЛ после начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 17% населения.

По данным отчета Международной организации по миграции, по сравнению с 16 марта количество перемещенных граждан Украины увеличилось на 19%, а с 1 апреля – на 8%.

Больше внутренних переселенцев из Харьковщины (21%), столицы, (19%), Киевской (18%), Донецкой (15%) и Луганской (5%) областей. В то же время по макрорегионам относительно большинство переселенцев – с Востока Украины (около 45%).

В исследовании МОМ говорится, что около 60% внутренне перемещенных лиц – это девушки и женщины. 61% переселенцев рассказали, что полномасштабная война разлучила их с близкими и родными людьми.

По состоянию на 17 апреля, примерно 4,9 млн украинцев уехали за границу, а 1,3 млн граждан говорят о выезде из своих домов из-за полномасштабной войны. Еще 38% считают, что нет препятствий для выезда, 9% людей уверены, что ехать куда-то сейчас опасно.

Еще 9% людей не имеют денег, чтобы ехать в более безопасное место, а 6% людей не хотят оставлять своих близких одних, еще 1% мирных жителей имеют проблемы со здоровьем или инвалидность, из-за чего не могут уехать из опасных регионов.

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Приблизительно 2,8 млн граждан Украины, уехавших из своего дома после начала войны, уже вернулись в свои дома. Около 73% людей, приехавших домой, не хотят покидать свое жилье в будущем.

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Фото: Depositphotos

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