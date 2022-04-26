З початку квітня кількість переселенців в Україні збільшилася на 600 тис. людей – МОМ

За перші 17 днів квітня майже 600 тис. людей стали внутрішньо переміщеними особами на території України, тому загальна кількість ВПО після початку повномасштабного вторгнення РФ становить близько 17% населення.

За даними звіту Міжнародної організації з міграції, якщо порівняти з 16 березня, кількість переміщених громадян України збільшилася на 19%, а з 1 квітня – на 8%.

Найбільше внутрішніх переселенців із Харківщини (21%), столиці, (19%), Київської (18%), Донецької (15%) та Луганської (5%) областей. Водночас за макрорегіонами відносна більшість переселенців – зі Сходу України (близько 45%).

У дослідженні МОМ йдеться, що близько 60% внутрішньо переміщених осіб – це дівчата та жінки. Водночас 61% переселенців розповіли, що повномасштабна війна розлучила їх із близькими та рідними людьми.

Станом на 17 квітня, приблизно 4,9 млн українців поїхали за кордон, а 1,3 млн громадян говорять про виїзд зі своїх домівок через повномасштабну війну. Ще 38% осіб вважають, що немає перешкод для виїзду, 9% людей впевнені, що їхати кудись зараз небезпечно.

Ще 9% людей не мають грошей, щоб їхати в більш безпечне місце, а 6% людей не хочуть залишати своїх близьких самих, ще 1% мирних жителів мають проблеми зі здоров’ям або інвалідність, через що не можуть виїхати з небезпечних регіонів.

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Приблизно 2,8 млн громадян України, які поїхали зі своєї домівки після початку війни, вже повернулися до своїх осель. Близько 73% людей, які приїхати додому, не хочуть залишати своє житло у майбутньому.