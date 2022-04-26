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Факти / Україна / Суспільство

З початку квітня кількість переселенців в Україні збільшилася на 600 тис. людей – МОМ

Юля Захарченко редакторка стрічки
українські біженці

За перші 17 днів квітня майже 600 тис. людей стали внутрішньо переміщеними особами на території України, тому загальна кількість ВПО після початку повномасштабного вторгнення РФ становить близько 17% населення.

За даними звіту Міжнародної організації з міграції, якщо порівняти з 16 березня, кількість переміщених громадян України збільшилася на 19%, а з 1 квітня – на 8%.

Найбільше внутрішніх переселенців із Харківщини (21%), столиці, (19%), Київської (18%), Донецької (15%) та Луганської (5%) областей. Водночас за макрорегіонами відносна більшість переселенців – зі Сходу України (близько 45%).

У дослідженні МОМ йдеться, що близько 60% внутрішньо переміщених осіб – це дівчата та жінки. Водночас 61% переселенців розповіли, що повномасштабна війна розлучила їх із близькими та рідними людьми.

Станом на 17 квітня, приблизно 4,9 млн українців поїхали за кордон, а 1,3 млн громадян говорять про виїзд зі своїх домівок через повномасштабну війну. Ще 38% осіб вважають, що немає перешкод для виїзду, 9% людей впевнені, що їхати кудись зараз небезпечно.

Ще 9% людей не мають грошей, щоб їхати в більш безпечне місце, а 6% людей не хочуть залишати своїх близьких самих, ще 1% мирних жителів мають проблеми зі здоров’ям або інвалідність, через що не можуть виїхати з небезпечних регіонів.

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Приблизно 2,8 млн громадян України, які поїхали зі своєї домівки після початку війни, вже повернулися до своїх осель. Близько 73% людей, які приїхати додому, не хочуть залишати своє житло у майбутньому.

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Фото: Depositphotos

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