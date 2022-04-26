ВСУ сбили вражескую ракету и российский вертолет Ка-52 стоимостью $16 млн

Российская Федерация терпит значительный ущерб в полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. В Днепропетровской области сбили вражескую ракету, а на Харьковщине уничтожили российский вертолет Ка-52.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что украинские солдаты из ПЗРК Игла сбили вражескую ракету, обломки которой упали в поле. По его словам, никто не пострадал.

Еще один российский вертолет Ка-52, который по военной номенклатуре считают командирской машиной, уничтожили защитники Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Боевой вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, стоимость Ка-52, осуществляющего разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов, составляет около $16 млн.

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Источник: Днепропетровская ОВА, Генштаб ВСУ