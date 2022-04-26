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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ збили ворожу ракету та російський гелікоптер Ка-52 вартістю $16 млн

Юля Захарченко редакторка стрічки
ЗСУ збили ворожу ракету та російський гелікоптер Ка-52 вартістю $16 млн

Російська Федерація зазнає значних збитків у повномасштабній збройній агресії проти України. У Дніпропетровській області збили ворожу ракету, а на Харківщині знищили російський гелікоптер Ка-52.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що українські солдати з ПЗРК Ігла збили ворожу ракету, уламки якої впали у полі. За його словами, ніхто не постраждав.

Ще один російський гелікоптер Ка-52, який за військовою номенклатурою вважається командирською машиною, знищили захисники Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Харківській області.

Бойовий гелікоптер Ка-52 Алігатор випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вартість Ка-52, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів, становить близько $16 млн.

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Джерело: Дніпропетровська ОВА, Генштаб ЗСУ

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Фото: Depositphotos

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