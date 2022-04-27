На горячую линию украинского омбудсмена Людмилы Денисовой продолжают поступать обращения от женщин о сексуальных преступлениях российских военнослужащих. Уже известно о 101 случае на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины.

14-летнюю девушку из Бучи изнасиловали пятеро российских оккупантов. Теперь она беременна. Врачи предупредили, если сейчас сделать аборт, то велика вероятность, что она не сможет иметь детей в будущем. В семье девочки решили оставить ребенка, биологический отец которого – оккупант и насильник.

Эту историю с согласия родителей пострадавшего ребенка рассказывает психолог Александра Квитко, работающая на горячей линии омбудсмена для оказания психологической помощи.

Теперь психолог помогает девушке принять этого ребенка.

В общей сложности Квитко сейчас работает с пятью девушками в возрасте 14-18 лет, которые забеременели из-за изнасилования российскими солдатами.

— В общем-то пока известно лишь о 12 случаях принудительной беременности среди пострадавших от изнасилований, но их на самом деле больше – лишь малый процент пострадавших готов рассказывать о том, что с ними произошло, — сказала омбудсмен Людмила Денисова.

После освобождения населенных пунктов Украины появляются новые свидетельства ужасных половых преступлений рашистов, которые до этого оккупировали эти территории.

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Источник: Людмила Денисова