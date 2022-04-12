После пяти недель российской оккупации киевский пригород Буча – это территория ужасов, сообщает The New York Times в фотоочерке, собранном за неделю, проведенный с чиновниками, волонтерами и десятками свидетелей в недавно освободившемся городе.

– Доказательства свидетельствуют, что россияне убивали опрометчиво, а иногда и садистически, частично из мести, написала The New York Times.

Украинские чиновники сообщили, что по состоянию на воскресенье в Буче и его окрестностях обнаружили тела более 360 мирных жителей, в том числе более 250 погибших от шаров или осколков, которые сейчас расследуются как военные преступления, сообщил главный прокурор Бучи Руслан Кравченко. Вместе с казнями и случайными убийствами есть ужасные случаи пыток и сексуального насилия.

Один мужчина, сбежавший из дома вместе с женой, когда российский бронеавтомобиль протаранил их забор, сказал, что когда они наконец-то вернулись домой после ухода россиян, они нашли его “разграбленным, наполненным мусором и пивными бутылками”, сообщает Times.

– Тогда в погребе под садовым сараем его племянник обнаружил тело женщины. Она была “шубе и ничего больше”. Полиция заявила, что ей ранили голову, и они нашли обертки презерватива, использован презерватив и другие признаки, которые перед казнью ее держали как сексуальную рабыню, сообщает Times.

Украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова заявила, что зафиксировала многие ужасные случаи сексуального насилия со стороны российских войск в Буче и других местах, предполагая, что изнасилования частично были местью за жесткое сопротивление украинцев, но также являются оружием российской войны.

— В одном случае “около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет были систематически изнасилованы во время оккупации в подвале одного дома в Буче. Девять из них беременны, — рассказала Денисова BBC News. — Российские солдаты сказали им, что изнасилуют их до такой степени, что они не захотят сексуального контакта ни с одним мужчиной, чтобы не дать им родить украинских детей.

Она говорит, что они получили несколько звонков на горячие линии поддержки и получают информацию через каналы в приложении для обмена сообщениями Telegram.

— Нам позвонила по телефону 25-летняя женщина, чтобы рассказать, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице на ее глазах. Она сказала, что они кричали: “Это произойдет с каждой нацистской шлюхой”, когда они насиловали ее сестру. – сказала Денисова.

Сотрудники ВВС спросили, можно ли оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации.

– Пока это невозможно, потому что не все желают нам рассказать, что с ними произошло. Большинство из них сейчас обращаются за психологической поддержкой, поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний, – сказала Денисова.

Она говорит, что Украина хочет, чтобы ООН создала специальный трибунал, чтобы лично судить Владимира Путина по обвинениям в военных преступлениях, включая изнасилование.

BBC также поговорила с женщиной, подвергшейся сексуальному насилию.

50-летняя жительница тихого сельского района в 70 км от Киева Анна (имя изменено) Анна рассказала, что 7 марта она была дома со своим мужем, когда ворвался иностранец.

– Угрожая оружием он отвел меня к дому неподалеку и приказал раздеваться. Он постоянно угрожал мне убить, если я не сделаю, как он сказал. Потом начал меня насиловать, – рассказала она.

Анна описала своего нападающего как молодого, тощего чеченского бойца.

– Пока он меня насиловал, вошли еще четверо солдат. Я думала, что это конец. Но они его унесли. Больше я его не видела, – сказала она.

Анна вернулась домой и нашла своего мужа. Он был ранен в живот.

– Он пытался бежать за мной, чтобы спасти меня, но в него попали пули, – сказала она. Из-за боев мужчину не смогли отвезти в больницу. Через два дня он скончался от полученных травм.

Анна не переставала плакать, рассказывая нам свою историю. Она показала нам, где она с соседями похоронила мужа. На могиле стоит высокий деревянный крест. Анна рассказала, что контактирует с местной больницей и получает психологическую поддержку.

Еще одна женщина рассказала, что после ухода россиян из их деревни, она в доме нашла виагру и много бутылок.

Генеральная прокуратура Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ее офис расследует 5 800 дел российских военных преступлений и установил личности более 500 подозреваемых, в том числе российских политиков, военных и пропагандистов.