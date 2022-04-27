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Факти / Україна / Суспільство

14-річна українка вагітна від окупанта-ґвалтівника, але вона не може зробити аборт

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психолог

На гарячу лінію української омбудсменки Людмили Денісової продовжують надходити звернення від жінок про сексуальні злочини російських військовослужбовців. Уже відомо про 101 випадок на нещодавно звільнених від російських загарбників територіях України.

14-річну дівчину з Бучі зґвалтували п’ятеро російських окупантів. Тепер вона вагітна. Лікарі попередили, якщо зараз зробити аборт, то велика вірогідність, що вона не зможе мати дітей у майбутньому. У родині дівчинки вирішили залишити дитину, біологічний батько якої – окупант і ґвалтівник.

Цю історію за згоди батьків постраждалої дитини розповідає психологиня Олександра Квітко, яка працює на гарячій лінії омбудсменки для надання психологічної допомоги.

Тепер психологиня допомагає дівчині прийняти цю дитину.

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Загалом Квітко зараз працює із п’ятьма дівчатами віком 14-18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами.

 – Загалом же поки відомо лише про 12 випадків примусової вагітності серед постраждалих від зґвалтувань, але їх насправді більше – лише малий відсоток постраждалих готовий розповідати про те, що з ними сталося, – сказала омбудсменка Людмила Денісова.

Після звільнення населених пунктів України з’являються нові свідчення жахливих статевих злочинів рашистів, які до того окуповували ці території. 

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Джерело: Людмила Денісова

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

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