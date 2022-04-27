Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка

Украинская разведка сообщает, что на занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные “фильтрационные меры”.

Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, а также проукраинские активисты.

Известно, что в помещении изолятора временного содержания в Херсоне находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и подвергают пыткам.

А в селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Туда прибыло около 400 военнослужащих РФ в форме Росгвардии. Эти лица разыскивают и задерживают мужчин призывного возраста, затем массово вывозят в сторону оккупированного Крыма.

В разведке называют главной целью таких мер – “пополнение обменного фонда”. В дальнейшем украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников.

Также не исключается организация пропагандистских “парадов победы” с участием задержанных украинцев. По полученной информации, их могут попытаться выдать за “военнопленных” и провести по улицам оккупированных городов. Подобное уже происходило в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

Related video

Источник: ГУР Минобороны