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Факты / Украина / Общество

Россияне массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях — разведка

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російська армія

Украинская разведка сообщает, что на занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные “фильтрационные меры”.

Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, а также проукраинские активисты.

Известно, что в помещении изолятора временного содержания в Херсоне находятся более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС, которых допрашивают и подвергают пыткам.

А в селе Большая Лепетиха Херсонской области создан фильтрационный лагерь. Туда прибыло около 400 военнослужащих РФ в форме Росгвардии. Эти лица разыскивают и задерживают мужчин призывного возраста, затем массово вывозят в сторону оккупированного Крыма.

В разведке называют главной целью таких мер – “пополнение обменного фонда”. В дальнейшем украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников.

Также не исключается организация пропагандистских “парадов победы” с участием задержанных украинцев. По полученной информации, их могут попытаться выдать за “военнопленных” и провести по улицам оккупированных городов. Подобное уже происходило в Донецке в 2014 году. Тогда украинских героев после многочисленных пыток заставили пройти по центральной улице Донецка, где их подвергали издевательствам и унижениям.

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Источник: ГУР Минобороны

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Фото: Depositphotos

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