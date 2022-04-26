Херсонская областная военная администрация никогда не примет никаких триколоров и советских флагов.

Так, захват горсовета Херсона накануне прокомментировал глава области Геннадий Лагута.

– К сожалению, ситуация с захватом мэрии – ожидаемая, ведь рашисты идут по единому сценарию, и подобные действия стали для них уже привычными. Несмотря ни на что, Херсон и Херсонская область – это Украина, – констатирует Геннадий Лагута.

Глава области отмечает: в течение двух месяцев оккупации городской совет оставался одним из органов местной власти, работавший под желто-синим флагом.

За это руководитель ОВА благодарит работников учреждения и городского главу Игоря Колыхаева.

Не собираются мириться с действиями оккупантов и местные жители.

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27 апреля в день, когда российские захватчики намерены провести псевдореферендум, они планируют выйти на митинг.

Начаться акция протеста должна в 10.00 на площади Свободы.

Напомним, что вечером 25 апреля оккупационные войска захватили помещение Херсонского городского совета и сняли флаг Украины.

О сценарии создания на территории области очередной псевдореспублики Генеральному штабу Вооруженных сил Украины было известно еще в конце марта.

В начале апреля на типографии в Новой Каховке российские захватчики начали печатать агитационные материалы – брошюры, буклеты, плакаты и бланки.

Сначала оккупанты планировали провести так называемый референдум с 1 по 10 мая, а затем решили перенести его на 27 апреля.

В Министерстве обороны Великобритании убеждены, что инсценировкой референдума в Херсоне Россия стремится оправдать свою оккупацию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 62-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Геннадий Лагута

Фото: Херсонцы