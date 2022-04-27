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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку на окупованих територіях – розвідка

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російська армія

Українська розвідка повідомляє, що на зайнятих ворогом територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей проводяться масштабні “фільтраційні заходи”.

Жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Насамперед – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, а також проукраїнські активісти.

Відомо, що у приміщеннях ізолятора тимчасового утримання у Херсоні перебувають понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів АТО/ООС, яких допитають і катують.

А у селі Велика Лепетиха Херсонської області створено фільтраційний табір. Туди прибули близько 400 військовослужбовців РФ у формі Росгвардії. Ці особи розшукують та затримують чоловіків призовного віку, а потім масово вивозять у бік окупованого Криму.

У розвідці називають головною метою таких заходів – “поповнення обмінного фонду”. У подальшому українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців.

Також не виключається організація пропагандистських “парадів перемоги” за участі затриманих українців. За отриманою інформацією, їх можуть спробувати видати за “військовополонених” та провести вулицями окупованих міст. Подібне вже відбувалося у Донецьку 2014 року. Тоді українських героїв після численних тортур примусили пройти центральною вулицею Донецька, де їх піддавали знущанням та приниженням.

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Джерело: ГУР Міноборони

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Фото: Depositphotos

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