У Чорному та Азовському морях кораблі ворога ще мають 22 ракети Калібр – Мотузяник

Країна-агресор Росія ще має щонайменше 22 крилаті ракети Калібр у Чорному та Азовському морях, заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. Російські кораблі намагаються ізолювати район, де тривають бойові дії, та проводити розвідку.

За його словами, можлива ймовірність продовження ракетних ударів по українських містах із залученнями корабельного складу військово-морського флоту Російської Федерації.

– За даними нашої розвідки, в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Станом на цей день, їхній сумарний ракетний залп може становити до 22 ракет, – наголосив речник Міноборони України.

За словами Олександра Мотузяника, кораблі агресора продовжують перебувати в акваторії Чорного та Азовського морів. Загарбники роблять все для ізоляції місць проведення бойових дій та ворожої розвідки.

За весь час повномасштабної війни в Україні країна-агресор випустила на територію України понад 1,9 тис. ворожих ракет, підрахували у Міністерстві оборони США. У Пентагоні зазначили, що найбільше російських авіаударів припадає на Маріуполь та Донбас.