Пропаганда РФ поширює фейк, що керівництво ЗСУ “приховує” дані про втрати

Російські пропагандисти розпочали дезінформаційну кампанію щодо можливого приховування інформації про загиблих українських військових від їх родичів. Про це інфомує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що росЗМІ поширили тезу про те, що “керівництво ЗСУ хоче закрити інформацію про вбитих українських військових… а спроба з’ясувати їх долю може розцінюватися як привід для кримінального переслідування… навіть листування з товаришами або командиром може стати приводом для кримінальної справи”.

— На думку пропагандистів, причиною такої “заборони” є “велика кількість полонених, вбитих та поранених військових, що може призвести до протестів їх родичів”, – додають у ЦПД при РНБО.

Наголошується, що вказана інформація – неправдива. Її метою є лише збурення протестів серед українців та дестабілізація ситуації в країні.

В РНБО підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України до МВС України надійшло близько 32 тис. звернень щодо розшуку саме російських солдатів від їхніх родичів.

Українська розвідка оприлюднила дані служителів РПЦ, які працюють на Кремль. Зазначається, що пропагандисти в рясах за вказівкою Кремля проповідують доктрину “русского міра”, яка не відповідає православному вченню.

Служителі РПЦ, як і офіційна пропаганда РФ, виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів.

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Джерело: ЦПД при РНБО