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Факты / Украина / Общество

Россия хочет захватить Киев, создать новое гособразование и включить его в состав РФ — Генштаб

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
російські окупанти

Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ.

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Вероятными следующими последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора к Приднестровскому региону Республики Молдова.

Также захват территории Центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России, — заявил Громов.

По его словам, таким образом противник будет пытаться достичь своей стратегически-политической цели. Но это их мысли. На их мысли есть наше противодействие, добавил Громов.

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Источник: Украинская правда

Фото: Getty Images

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