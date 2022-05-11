Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав РФ.

Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Вероятными следующими последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора к Приднестровскому региону Республики Молдова. Также захват территории Центральной Украины, овладение Киевом, инсценировка перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с проведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России, — заявил Громов.

По его словам, таким образом противник будет пытаться достичь своей стратегически-политической цели. Но это их мысли. На их мысли есть наше противодействие, добавил Громов.