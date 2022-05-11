Освобождения населенных пунктов на Харьковщине и обстрел Одессы: что происходит на 77-е сутки войны

Сегодня начались 77-е сутки полномасштабной войны в Украине. Российская армия продолжает обстреливать ракетами украинские города. Под вражеский огонь попали Мариуполь, Одесса, Сумщина и другие.

В то же время Беларусь массово стягивает войска не только к границам Украины, но и к границам Польши. Также продолжается расконсервация техники и вызовы резервистов в военкоматы.

На Харьковщине силами ВСУ были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

В Луганской области эпицентр боев сместился в Белогоровку, расположенную между Попасной и Лисичанском. Не утихают обстрелы Северодонецка и Лисичанска.

Важнейшие события 77-го дня – в трансляции Фактов ICTV.