Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 77 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>417 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 060 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Росія хоче захопити Київ, створити нове держутворення та включити його до складу РФ – Генштаб

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
російські окупанти

Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби щодо взяття під контроль територій Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова.

Також захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії, – заявив Громов.

За його словами, таким чином противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія, додав Громов.

Читайте
Близько $40 млрд допомоги від США та штурм Азовсталі: що відбувається на 77-му добу війни (онлайн)

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Українська правда

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка