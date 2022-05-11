Росія хоче захопити Київ, створити нове держутворення та включити його до складу РФ – Генштаб

Росія планує в подальшому захопити Київ, створити нове державне утворення та включити його до складу РФ.

Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– Імовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби щодо взяття під контроль територій Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова. Також захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення та включення його до складу Росії, – заявив Громов.

За його словами, таким чином противник намагатиметься досягти своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія, додав Громов.