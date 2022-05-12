Украина предлагает РФ вывезти раненых из Азовстали в обмен на пленных россиян

Сейчас деблокировать Азовсталь военным путем невозможно.

Это отметила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

— Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на экстракшн. Это реальность, но от русских это неудивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий, — написала Верещук.