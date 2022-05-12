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Факты / Украина / Общество

Украина предлагает РФ вывезти раненых из Азовстали в обмен на пленных россиян

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Азовсталь

Сейчас деблокировать Азовсталь военным путем невозможно.

Это отметила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий  Ирина Верещук.

— Защитники Азовстали сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на экстракшн. Это реальность, но от русских это неудивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий, — написала Верещук.

Верещук добавила, что в качестве первого варианта, предложили россиянам такой обмен — мы вывозим наших тяжелораненых ребят с Азовстали по гуманитарному коридору, взамен отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

— Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются, — сообщила Верещук.

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