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Факти / Україна / Суспільство

Україна пропонує РФ вивезти поранених з Азовсталі в обмін на полонених росіян

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Азовсталь

Наразі деблокувати Азовсталь військовим шляхом неможливо.

На цьому наголосила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Захисники Азовсталі здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на екстракшн. Це реальність, але від росіян це не дивно. Що робити? Уряд пропрацьовує різні варіанти. Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий, – написала Верещук.

Верещук додала, що в якості першого варіанту запропонували росіянам такий обмін – ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі гуманітарним коридором, натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених.

– Домовленості ще немає. Переговори тривають, – повідомила Верещук.

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