Десантники из Пскова, кадыровцы, Росгвардия: стало известно, кто совершал преступления в Буче

Журналисты издания Reuters провели расследование и выяснили, кто именно из российских военных причастен к военным преступлениям в Буче.

Для этого они пообщались с почти сотней украинцев, которые пережили оккупацию Бучи и смогли опознать представителей “доблестной” регулярной армии РФ.

Выяснилось, что речь идет о кадыровцах, десантниках из Пскова, а также силовиках Росгвардии.

Псковские десантники

— …Среди оккупационных войск были и военнослужащие российских сил безопасности Витязь, о чем свидетельствует документ, удостоверяющий личность, найденный на месте происшествия. Витязь, присутствие которого в Буче раскрывается здесь впервые, находится под командованием Росгвардии. Ее руководитель Виктор Золотов, не прокомментировавший статью, является бывшим охранником Путина и подчиняется непосредственно президенту России.

Росгвардия

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— …Житель Бучи в своем доме также обнаружил любовное письмо, адресованное оккупанту из 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова Александру Логвиненко. В соседнем доме была найдена надпись на стене Wolf_68. Оказалось, что так в социальных сетях подписывается россиянин Кирилл Крючков. Он служил в 234-м штурмовом авиаполке, входящем в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Кадыровцы

По данным издания, во время оккупации в городе также находились три подразделения “кадыровцев”.

— …На видео, опубликованном в Telegram 26 февраля, чеченский командир Хусейн Межидов виден в неназванном месте, которое Reuters сопоставил с Гостомелем, примерно в 5 км к северу от Бучи.

— …За селом Лубянка, примерно в 13 км севернее Бучи, военнослужащие территориальной обороны Украины показали Reuters дом, где, по их словам, находились чеченские войска. На одной из дверей на русском языке написано: Ахмат – сила! Это была ссылка на Ахмата Кадырова, бывшего лидера Чечни и отца Рамзана.