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Факты / Украина / Общество

Выполнили приказ для сохранения жизней: командир полка Азов сделал заявление

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Выполнили приказ для сохранения жизней: командир полка Азов сделал заявление

Командир Азова Денис Прокопенко записал видеообращение к украинцам. Он заявил, что защитники Мариуполя выполнили указ высшего военного командования.

Командир Азова Денис Прокопенко напрямую не подтвердил информацию об эвакуации украинских бойцов и достижении соответствующих договоренностей с Россией.

В полку Азов заявили, что защитники Мариуполя выполнили приказ. Несмотря на все трудности, они 82 дня оттягивали силы российских войск на себя и позволили украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

— Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии, — сказал в видеообращении командир Азова Денис Прокопенко.

Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполнил утвержденное решение высшего военного командования, а украинские защитники надеются на поддержку мирных жителей, подытожили в полку Азов.

Ранее в СМИ появилась информация об эвакуации раненых украинских бойцов с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Командир полка напрямую не подтвердил эту информацию, а официальной информации пока нет.

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Фото: Depositphotos

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