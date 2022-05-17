Виконали наказ для збереження життів: командир полку Азов зробив заяву

Командир Азову Денис Прокопенко записав відеозвернення до українців. Він заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ вищого військового командування.

Попри всі труднощі, вони 82 дні відтягували сили російських військ на себе та дали можливість українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів.

– Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії, – сказав у відеозверненні командир Азову Денис Прокопенко.

Для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконав затверджене рішення вищого військового командування, а українські захисники сподіваються на підтримку мирних жителів, підсумували у полку Азов.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про евакуацію поранених українських бійців з території заводу Азовсталь у Маріуполі. Командир полку напряму не підтвердив цю інформацію, а офіційної інформації поки немає.