Следком РФ собирается допросить эвакуированных из Азовстали украинских защитников

Май, 17 в 21:19

Следственный комитет России планирует допросить украинских военных, которых эвакуировали из Азовстали в Мариуполе.

Следователи СК РФ прикрываются филькиной грамотой, которую они называют “уголовными делами о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса”.

— Российские следователи установят личности националистов, проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах уголовных дел данными, — пишет Следственный комитет РФ.

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В переводе это означает, что оккупанты хотят просто устроить допросы украинским защитникам. Возможно, для выведывания нужной им информации, а возможно, для создания очередной ТВ-картинки.

Эвакуация из Азовстали

В ночь с 16 на 17 мая стало известно, что началась эвакуация защитников Мариуполя из Азовстали. 52 тяжелораненых украинских воина доставили в медицинское учреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске. Еще 211 бойцов вывезли в Оленевку, где они будут ждать обмена.

— Азовсталь: гуманитарная операция продолжается. В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо, — заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В Минобороны Украины отметили, что гарнизон Мариуполь выполнил боевую задачу. Мариупольские защитники не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп, а это около 20 тыс. личного состава, на другие направления.

Благодаря их самоотверженному противостоянию ВСУ получили драгоценное время для подготовки и создания оборонных рубежей.