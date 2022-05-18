Слідком РФ збирається допитати евакуйованих із Азовсталі українських захисників

Травень, 17 в 21:19

Слідчий комітет Росії планує допитати українських військових, яких евакуювали з Азовсталі у Маріуполі.

Слідчі СК РФ прикриваються фільчиною грамотою, яку вони називають “кримінальними справами про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу”.

– Російські слідчі встановлять особи націоналістів, перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах кримінальних справ, – пише Слідчий комітет РФ.

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У перекладі це означає, що окупанти просто хочуть влаштувати допити українським захисникам. Можливо, для вивідування потрібної інформації, а можливо, для створення чергової ТВ-картинки.

Евакуація з Азовсталі

У ніч із 16 на 17 травня стало відомо, що розпочалася евакуація захисників Маріуполя з Азовсталі. 52 важкопоранених українських воїнів доправили в медичний заклад у підконтрольному “ДНР” Новоазовську. Ще 211 бійців вивезли до Оленівки, де вони чекатимуть на обмін.

– Азовсталь: гуманітарна операція продовжується. В інтересах збереження життів учора було евакуйовано 52 тяжкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над наступними етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре, – заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У Міноборони України наголосили, що гарнізон Маріуполь виконав бойове завдання. Маріупольські захисники не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп, а це близько 20 тис. особового складу, на інші напрямки.

Завдяки їхньому самовідданому протистоянню ЗСУ отримали дорогоцінний час для підготовки та створення оборонних рубежів.